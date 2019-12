Fußball : Leipzig plant Verstärkung für das Achtelfinale

Lyon RB in Champions League an diesem Dienstag in Lyon.

Mit der Reise zum letzten Gruppenspiel bei Olympique Lyon beginnt für RB Leipzig bereits der Kampf um Verstärkungen für die Rückrunde und das Achtelfinale der Champions League. Die Kasse ist mit Königsklassen-Einnahmen von bisher 33,75 Millionen Euro prächtig gefüllt. Mit einem Erfolg in Frankreich an diesem Dienstagabend (21 Uhr/Sky) sollen der Gruppensieg und weitere 2,7 Millionen hinzukommen. Mit dem Geld soll auch die Mannschaft verändert werden. Sportdirektor Markus Krösche gibt sich zwar gewohnt defensiv. „Wir haben eine sehr gute Mannschaft und einen sehr guten Kader“, sagte der 39-Jährige und machte dennoch klar: „Ich tue mich schwer damit, etwas auszuschließen.“