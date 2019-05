Özil will mit Arsenal Finale der Europa League gewinnen : Zuerst ein Titel und dann die Hochzeit

Nächste Woche will Arsenals Mesut Özil seine Verlobte Amine Gülse heiraten – und das am liebsten als Europa-League-Sieger. Zu der Feier hat er auch den türkischen Präsidenten Recep Erdogan eingeladen. Foto: dpa/Uncredited

Baku Ex-Nationalspieler Mesut Özil trifft mit dem FC Arsenal im Finale der Europa League am Mittwoch auf den FC Chelsea.

Mesut Özil erlebt mal wieder äußerst turbulente Tage. Erst vor Kurzem dinierte der ehemalige DFB-Spieler in Istanbul mit dem umstrittenen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, am 7. Juni will er dann seiner Lebensgefährtin Amine Gülse das Ja-Wort geben. Dazwischen soll der 30-Jährige – fast beiläufig – auch noch mit dem FC Arsenal eine ziemlich mittelmäßige Saison retten - durch den Triumph in der Europa League.