Radsport : Lisa Klein als einziger Lichtblick

Harrogate Seit 2016 hat Deutschland bei der Straßenrad-WM keine Medaille mehr in den olympischen Disziplinen geholt.

Eher unglücklich schauten die Verantwortlichen im deutschen Team nach der verregneten Straßenrad-WM nicht drein. Zum dritten Mal in Serie sprang bei den Titelkämpfen keine Medaille in den olympischen Disziplinen bei den Männern und Frauen heraus. Zehn Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio verfällt Patrick Moster als Sportdirektor des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) zwar nicht in Panik, sagt aber auch: „Es gibt Nationen, die entspannter nach Tokio gehen.“ Trotzdem seien die ambitionierten Ziele – also Medaillen – zu erreichen. Nur in welchen Disziplinen?