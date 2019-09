Sieg gegen die Slowakei : Deutsche Männer stehen im EM-Achtelfinale

Köln Die deutschen Volleyballer haben bei der EM das Achtelfinale erreicht. Die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani gewann gegen die Slowakei in Antwerpen mit 3:0 (25:23, 30:28, 25:19). Mit sieben Punkten sicherte sich die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) mindestens den dritten Platz in der Gruppe B und geht in der Runde der letzten 16 wohl Weltmeister Polen aus dem Weg.