Mainzer Trainer Sansro Schwarz : Premieren-Platzverweis zur Unzeit

Mainz Mainzer Sandro Schwarz wird als erster Bundesligatrainer beim 0:1 gegen den VfL Wolfsburg des Feldes verwiesen.

Beim Besuch in der Schiedsrichterkabine hatte sich Sandro Schwarz zumindest äußer­lich wieder beruhigt. „Wir haben die Dinge in einem vernünftigen Ton geklärt. Er hat seine Sicht der Dinge geschildert, ich meine“, berichtete der emotionale Trainer des FSV Mainz 05 von der Aussprache mit dem Unparteiischen Felix Brych. Sein Premieren-Platzverweis bei der 0:1 (0:1)-Heimpleite gegen den VfL Wolfsburg hat für Schwarz dennoch Konsequenzen – und kommt für seine Mannschaft zur Unzeit.

Doppel-Gelb in der Nachspielzeit der umkämpften Partie hatte Schwarz die erste Ampelkarte für einen Trainer der Fußball-Bundesliga beschert. Wie bei Spielern bedeutet dies gemäß der neu eingeführten Regel neben dem Feldverweis auch ein Spiel Sperre. Zu verdanken hat Schwarz die unfreiwillige Auszeit seinem unbeherrschten Auftritt in den hektischen Schlussminuten. Im Zorn über einen vermeintlich falschen Freistoßpfiff war der 40-Jährige zunächst schimpfend aufs Feld gestürmt. Als sich Schiri Brych daraufhin auf den Weg machte, ihn wegen des Verlassens der Coaching-Zone zu verwarnen, applaudierte er höhnisch – und sah dafür prompt die nächste Verwarnung.

„Das war das i-Tüpfelchen auf dem Negativen“, beklagte der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder. Nach dem frühen Wolfsburger Siegtreffer durch Marcel Tisserand (9.) und etlichen vergebenen Großchancen habe Schwarz „aus der Emotion heraus“ gehandelt. Dabei war jedoch auch Schröder bewusst, dass das Fehlen des Trainers im richtungweisenden Gastspiel bei Schlusslicht SC Paderborn am kommenden Samstag, „auf jeden Fall bitter“ ist. Schwarz selbst gab sich hinterher ahnungslos. „Ich habe nur die Gelben Karten fliegen sehen, dann bin ich in die Katakomben verschwunden. Ich dachte ehrlich, es wäre der Schlusspfiff“, sagte er. Mainz erwartet nun am kommenden Samstag bei Aufsteiger Paderborn ein echtes Kellerduell.