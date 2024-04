Borussia Dortmund Matthäus: Watzke wird Hoeneß spielen

„In Dortmund ist viel BVB-Vergangenheit und viel Kompetenz versammelt. Stallgeruch schadet nicht, das Dortmunder Konstrukt birgt aber auch Gefahren“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne. Der 47 Jahre alte ehemalige Nationalspieler Lars Ricken wird beim BVB Geschäftsführer Sport und übernimmt vom 1. Mai an einen Teil der bisherigen Aufgaben von Hans-Joachim Watzke. In die neue sportliche Führung eingebunden wird zudem Sven Mislintat. Der 51-Jährige soll sich um den Schwerpunkt Kaderplanung kümmern. Sebastian Kehl bleibt Sportdirektor.