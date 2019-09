Regionalliga Südwest : Homburger Schützenhilfe für FCS beim 2:1 in Steinbach

Berlin FCH gewinnt Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten.

Der Anpfiff des Schiedsrichters war kaum verhallt, da lag der Ball schon im Steinbacher Tor. Thomas Steinherr nutzte einen Fehler in der Hintermannschaft der Gastgeber und schob zur 1:0-Blitzführung ein. Es war erst das zweite Gegentor, das Steinbach in dieser Saison zuhause kassierte. Die Hausherren reagierten dementsprechend mit wütenden Gegenangriffen und hätten nur zwei Minuten später des Ausgleich erzielen können, wäre der Kopfball von Sasa Strujic nicht gegen die Querlatte des Homburger Tores geprallt. In der vierten und in der achten Minute entschärfte dann FCH-Torwart Salfeld zwei Steinbacher Torschüsse mit tollen Paraden.