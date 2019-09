Fußball-Bundesliga : Mainzer Trainer Schwarz fordert mehr Feuer im Spiel

Mainz Was im Training in der Woche vorzüglich passte, wollen die Profis des FSV Mainz 05 an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Heimspiel der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg auch dem breiten Publikum zeigen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Wir müssen die Intensität hochschrauben, Zweikämpfe führen. Da muss Feuer drin sein“, sagte Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag.

Bisher nur drei Punkte aus fünf Partien befriedigen nicht. Schwarz will, dass sich das Team im Kollektiv aus dem Tal herausschießt: „Alle sind in der Verantwortung.“ Der späte Treffer zum 1:2 bei Schalke 04 war bereits das neunte Gegentor in den letzten 15 Spielminuten. „Die Spieler können sich Selbstvertrauen im Training holen und müssen das auf den Platz transportieren“, sagte Sportvorstand Rouven Schröder. Arbeiten sei das Thema und Angst der falsche Ratgeber.