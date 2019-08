FC Bayern München : Endlich steht Hernández auf dem Platz

Servus! Lucas Hernández winkt im Trainingslager am Tegernsee in die Kamera der Fotografen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Rottach-Egern Der Rekordtransfer des FC Bayern will zum Saisonstart fit sein. Das Warten auf Leroy Sané geht weiter.

Hasan Salihamidzic sah entspannt aus. Der Sportdirektor von Bayern München saß auf einer Bank vor einem Fitnesszelt am Rande des Trainingsplatzes in Rottach-Egern, ab und an telefonierte er. Auf der anderen Seite der roten Laufbahn trainierte endlich der teuerste Spieler in der Geschichte der Bundesliga. Salihamidzic käme es freilich sehr gelegen, wenn Lucas Hernández bald nur noch die Nummer zwei hinter Leroy Sané wäre.