Streamingdienst mit Paukenschlag : DAZN kauft Bundesliga-Rechte

Nicht nur die Rechte an den Freitags- und Montagsspielen der Bundesliga wandern vom Eurosport Player zu DAZN, hier deren Logos auf dem Display eines Handys. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Kostenpflichtiger Streamingdienst sichert sich auch Übertragungsrechte für Olympia und ist nun der neue große Akteur in der Sportberichterstattung in Deutschland.

Fußball-Bundesliga, Olympia, Tour de France: Mit einem Husarenstreich ist DAZN zum größten Livesport-Anbieter in Deutschland aufgestiegen. Der erst seit August 2016 tätige Streamingdienst sicherte sich einen Monat vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison per Sublizenz die TV-Rechte für 45 Spiele von Rechteinhaber Eurosport. Den bis 2021 laufenden Deal, der von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) abgesegnet wurde, verkündeten beide Partner am Donnerstag. Über die finanziellen Modalitäten schwiegen sich die Beteiligten aus.