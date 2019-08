Dortmund gewinnt den Supercup : „Das können wir die ganze Saison mitnehmen"

Dortmund Vizemeister Borussia Dortmund gewinnt den Supercup der DFL nach einem 2:0 über Titelverteidiger FC Bayern München.

„Wir ziehen aus diesem Spiel sehr viel Selbstvertrauen. Das können wir die ganze Saison mitnehmen“, sagte Führungsspieler Axel Witsel nach dem sechsten BVB-Triumph bei der Saison-Ouvertüre. Kapitän Marco Reus reckte nach den Toren von Paco Alcácer (48.) und Jadon Sancho (69.) sichtlich stolz den Pokal im gold-silbernen Konfettiregen in den Abendhimmel, die Anhänger sangen dazu den Klassiker: „Zieht den Bayern die Lederhosen aus.“ Wenn das bis zum Ende der Saison so weitergehe, „unterschreibe ich das“, sagte Reus lächelnd.

Angesichts dieser Konstellation waren die Verantwortlichen voll des Lobes. „Wir haben in der Vorbereitung schon gemerkt, dass einige Dinge ziemlich gut funktionieren“, sagte Sportdirektor Michael Zorc nach dem siebten Sieg im siebten Spiel des Sommers. Lizenzspielerchef Sebastian Kehl nahm diesen „Titel gerne mit, weil er uns Schwung bringt“. Dieser Schwung soll nun ins Pokalspiel beim Drittligisten KFC Uerdingen am Freitag und bis zum Bundesligastart gegen den FC Augsburg (17. August) transportiert werden. Trainer Lucien Favre stehen angesichts der Vielzahl an Topspielern allerdings schwierige Personalentscheidungen bevor, auch wenn der mit über 30 Profis aufgeblähte Kader in den kommenden Wochen noch reduziert werden soll. Zorc will die Kadersituation „weiter optimieren“. Favre werde am Ende ein Aufgebot vorfinden, mit dem er vernünftig arbeiten könne, bei der aber auch die leistungsfördernde Konkurrenzsituation gegeben sei.