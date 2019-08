Fußball-Bundesliga : Leverkusen mit siebtem Testspiel ohne Sieg

Leverkusen Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen geht mit sieben Testspielen in Serie ohne Sieg in die neue Saison. Im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung am Sonntag verlor der Champions-League-Teilnehmer gegen den spanischen Pokalsieger FC Valencia mit 1:2 (1:1).

