Vorläufige Jahresbilanz : Wetterbilanz im Saarland: Auswertung des deutschen Wetterdienstes überrascht

Obwohl es die meisten angesichts der vielen regnerischen und nebligen Tage überraschen dürfte, liegt hinter dem Saarland ein vergleichsweise warmes und sonniges Jahr. Die Wetterbilanz 2021:

Die Durchschnittstemperatur an der Saar betrug 9,8 Grad und war damit fast einen Grad höher als das Mittel der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 (8,9 Grad). Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag in seiner vorläufigen Jahresbilanz mit. Die Niederschlagsmenge für das Saarland lag in diesem Jahr mit durchschnittlich 915 Litern pro Quadratmeter leicht unter dem Mittel der Referenzperiode (944 Liter). Die Sonne schien 1750 Stunden lang, deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt von 1650 Stunden. Die Zahlen sind Mittelwerte aller DWD-Messstationen im jeweiligen Bundesland.