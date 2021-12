Marienhaus Klinikum : St. Elisabeth Saarlouis ehrt Mitarbeiter und Ehrenamtliche

Saarlouis Bis November 2019 wurden im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis traditionsgemäß beim jährlich stattfindenden Patronatsfest – dem Tag der Heiligen Elisabeth von Thüringen – alle langjährigen Mitarbeitende und Ehrenamtliche vom Krankenhausdirektorium geehrt, sowie Rentnerinnen und Rentner in den Ruhestand verabschiedet.

Doch schon im vergangenen wie auch in diesem Jahr war wegen Corona an eine Feier nicht zu denken.

So hat sich die Krankenhausleitung überlegt, ihre Jubilare und Ruheständler persönlich zu besuchen und ihnen für die langjährige Zusammenarbeit zu danken: Seitdem gehen die Kaufmännische Direktorin Anke Klauck und die stellvertretende Pflegedirektorin Ellen Lösch am Tag der Heiligen Elisabeth von Thüringen immer wieder über die Stationen und überreichen Blumen und Präsente an die betreffenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für ihre 30-jährige Tätigkeit im OP wurde Barbara Stein geehrt. 51 Menschen werden für ihre Mitarbeit im Krankenhaus oder als ehrenamtlich Tätige mit einem Präsent und Blumen bedacht, und 49 Personen in den Ruhestand verabschiedet.