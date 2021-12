Corona: Zahlen von Donnerstag : Ein Todesopfer und zwei weitere Omikron-Fälle im Kreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Im Landkreis Saarlouis gibt es zwei weitere bestätigte Nachweise für eine Infektion mit der Omikron-Variante des Coronavirus. Das hat der Landkreis am Donnerstag mitgeteilt.

Darüber hinaus zählte der Kreis 59 neue Corona-Fälle: Elf Betroffene leben in Saarlouis, acht in Überherrn, sieben in Dillingen, jeweils fünf in Wadgassen, Ensdorf und Schmelz, vier in Wallerfangen, je drei in Bous und Lebach sowie jeweils zwei in Schwalbach, Rehlingen-Siersburg, Saarwellingen und Nalbach. Die Zahl der bisher bestätigten Corona-Fälle stieg auf 15 686, als genesen galten 14 825. Infiziert sind derzeit 662 Menschen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 152,7.