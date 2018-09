Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Zwei Autofahrer sind am Montagnachmittag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei weiter berichtet, ereignete sich der Zusammenstoß zweier Wagen gegen 14.30 Uhr in Hirstein. Wie ist es dazu gekommen? Laut Polizei fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Kleinwagen am Ortseingang aus Richtung St. Wendel kommend aus unbekannter Ursache vermutlich ungebremst auf den vorausfahrenden Wagen eines 74-Jährigen auf. Beide Autos wurden dabei stark beschädigt und mussten von einem Abschleppdienst wegtransportiert werden. Da die Straße in Fahrtrichtung Nohfelden bis zur Bergung der Fahrzeuge blockiert und der Verkehr nur wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnte, kam es zu geringfügigen Verkehrsstörungen.