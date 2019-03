Dass es so deutlich wird, hätte ich nicht gedacht“, gestand HSG-Trainer Jürgen Hartz.

Nach einem 6:9-Rückstand (9. Minute) lief HSG-Torhüterin Carina Kockler zur Höchstform auf und wehrte insgesamt fünf Siebenmeter ab. „Sie hat in der wichtigsten Spielphase überragend gehalten“, lobte Hartz. Nach Kocklers Paraden gingen die Moskitos sofort ins Tempogegenspiel und erzielten elf Treffer in Serie. Zur Halbzeit lag die HSG klar mit 16:9 vorne.

Nach dem Wechsel, fand Hartz, sei der frühere Drittligist dann völlig eingebrochen. „Wir haben lange mit den U 16-Spielerinnen agiert und das hat funktioniert“, freute sich der Trainer. In der Schlussphase mussten Joline Müller und Michelle Hartz jeweils wegen einer Roten Karte auf der Tribüne Platz nehmen, doch dem klaren Sieg stand nichts mehr im Wege.

Sechs Spieltage vor Saison-Ende führen die Moskitos die Tabelle mit vier Punkten vor dem SV Zweibrücken an – und ein absoluter Hit steht ihnen bevor. Am Freitag, 19.30 Uhr, steigt in der Marpinger Sporthalle das prestigeträchtige Derby gegen den Dauerrivalen HSV Püttlingen. Das Team von Trainer-Rückkehrer Hans-Werner Müller und der früheren Marpinger Zweitligaspielerin Karoline Bittern belegt derzeit Rang elf und kämpft gegen den Abstieg.

Die HSG-Tore für die HSG: Joline Müller 9/1, Michelle Hartz 8/3, Anna Bermann, Lara Hanslik, Denise Jung, Solveig Petrak je 3, Jana Korn 2, Michelle Reis, Johanna Brennauer je 1.