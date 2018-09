später lesen Blaulicht Auto brannte in Alsweiler FOTO: Dirk Schäfer/Feuerwehr / Dirk Schäfer FOTO: Dirk Schäfer/Feuerwehr / Dirk Schäfer Teilen

Ein Auto hat am Donnerstagabend in Alsweiler gebrannt. Das berichtet die Feuerwehr. Um 18.45 Uhr löste die Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg Alarm für den Löschbezirk Alsweiler aus. Binnen weniger Minuten rückten die ersten Einheiten zur gemeldeten Brandstelle in der Straße Grummetswies aus. Von Melanie Mai