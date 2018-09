später lesen Saarwellingen Brand in Wohnhaus in Saarwellingen: 59-Jähriger verletzt FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Pleul FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Pleul Teilen

Twittern







Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Saarwellingen kurz nach 22 Uhr am Mittwochabend ist ein 59-jähriger Bewohner leicht verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der 59-Jährige hat den Brand selbst bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, die das Feuer löschte. red