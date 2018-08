Feuerwehr löscht Fahrzeugbrand im Birkenweg

Wie Wehrführer Volker Klein auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung mitteilte, stand ein gut 20 Jahre alter BMW in einer Garage in Vollbrand. Die Wehrleute brachten den Wagen mit einem Greifzug aus der Garage, dennoch wurde der BMW zerstört. Dass die Garage ein Betondach hat, habe Schlimmeres verhindert, sagte Klein nach dem gut anderthalbstündigen Einsatz. So konnte das Feuer nicht aufs Gebälk übergreifen, und am Wohnhaus entstand nach ersten Erkenntnissen nur ein Rußschaden. Der Brand brach vermutlich im Motorraum des Fahrzeuges aus, möglicherweise durch einen Kurzschluss.

(me)