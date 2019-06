Blaulicht : Gegen Auto gestoßen und dann abgehauen

St. Wendel Ein Unbekannter hat ein Auto beschädigt und ist dann abgehauen. Das ist am Samstag zwischen 15.45 und 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Fachmarktzentrums in der Dortmunder Straße in St. Wendel passiert.

Der Geschädigte hatte seinen Pkw auf dem Parkplatz abgestellt und ging einkaufen. Als er zurück kam, stellte er fest, dass ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen seinen Pkw gestoßen war und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt hatte, berichtet die St. Wendeler Polizei.