Turn-Talentschule : Gymnastinnen des TV St. Wendel überzeugen bei Online-Wettkampf

St. Wendel Rhythmische Sportgymnastinnen der Turntalent-Schule haben erstmals online an einem Wettbewerb teilgenommen.

Zum ersten Mal nahmen Gymnastinnen des TV St. Wendel mit der Turn-Talentschule „RSG Saarbrücken“ an einem Online-Wettkampf in der Rhythmischen Sportgymnastik teil. Der luxemburgische Verein „Aurore Oetrange“ hatte die Möglichkeit geboten, mit zwei Wettkampfübungen beim „Aurore-Cup 2020“ zu starten. Dazu wurden die Videos der Choreografien im Vorfeld eingesendet, bewertet und dann am 6. Dezember per Livestream ausgestrahlt.