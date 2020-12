Öffnungszeiten in St. Wendel : Grüngutsammelstelle wechselt den Standort

Öffnungszeiten in St. Wendel

St. Wendel Die Grüngut-Sammelstelle in St. Wendel wechselt den Standort. Ab Januar geht es neben dem Wertstoffhof weiter.

Der Wertstoff- und Entsorgungshof der Kreisstadt St. Wendel in der Dr.-Walter-Bruch-Straße hat von Montag bis Samstag, 21. Dezember bis 2. Januar 2021 geschlossen. Letzter Annahmetag im Jahr 2020 ist demnach der kommende Samstag, 19. Dezember. Das hat eine Sprecherin der Stadtverwaltung mitgeteilt. Weiter heißt es: Im neuen Jahr öffnet der Wertstoff- und Entsorgungshof seine Tore am Montag, 4. Januar.

Die städtische Grüngutsammelstelle „Auf Arlesbruch“ in Oberlinxweiler ist indes ab Montag, 14. Dezember, komplett geschlossen. Ab Montag, 4. Januar des kommenden Jahres, finden Kunden die neue Grüngutsammelstelle dann neben dem Wertstoff- und Entsorgungshof in der Dr.-Walter-Bruch-Straße.

Grüngut wird ab dann durch die Integration in den Wertstoff- und Entsorgungshof an sechs Wochentagen zu den gleichen Öffnungszeiten angenommen. Dies sei gegenüber den bisherigen Öffnungszeiten von wöchentlich zehn auf 38 Stunden eine erhebliche Verbesserung, so die Sprecherin weiter.