Karate : St. Wendeler Judoka jetzt im Bundeskader

Elias Müller (links) und Lukas Nagel gehören ab Januar dem Karate-Bundeskader an. Foto: Brummer Foto: Brummer

St. Wendel Nationale und internationale Erfolge von Karate-Kämpfer Lukas Groß zahlen sich aus.

Groß wurde unter anderem 2018 deutscher Meister im Kumite (Einzelkampf) und war im Folgejahr Teilnehmer der Europameisterschaften in Aalborg (Dänemark). Müller erkämpfte sich 2019 die Bronzemedaille bei den deutschen Meisterschaften. Beide starten zudem mit dem Kaiten-Karate-Team St. Wendel/Saarwellingen in der Bundesliga. Das Team führt derzeit die Tabelle seiner Gruppe an.