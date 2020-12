Volleyball : Bliesens „Spätstarter“ hört früher auf

Johannes Klotz feiert mit seinen Teamkollegen einen Sieg. Möglicherweise war der Erfolg am vergangenen Wochenende gegen Kriftel schon der letzte Auftritt des 31-jährigen Eigengewächses für Bliesen. Am Januar wohnt und arbeitet er in Berlin – und ob bis dahin noch gespielt wird, ist fraglich. Foto: B&K Foto: B&K

Bliesen Die Partie der Zweitliga-Volleyballer des TV Bliesen beim TSV Grafing ist am Freitag kurzfristig abgesagt worden. Damit ist auch unklar, ob Johannes Klotz noch einmal für Bliesen spielen wird. Der 31-Jährige zieht gerade nach Berlin um.

Weiterleiten Drucken Von Philipp Semmler

In der eigentlich besinnlichen Vorweihnachtszweit ist es für Johannes Klotz vom Volleyball-Zweitligisten TV Bliesen derzeit mächtig stressig: Einige Tausend Kilometer wird der 31-Jährige im Dezember insgesamt unterwegs sein. Der Grund: Der Libero zieht gerade von St. Wendel nach Berlin um, wo im kommenden Jahr eine neue berufliche Herausforderung auf ihn wartet.

„Ich habe eine Stelle als Referent im Bundesentwicklungs-Ministerium bekommen“, berichtet der Volleyballer. „Dort wartet auf mich ein spannendes Umfeld, und ich beschäftige mich mit Themen, mit denen ich Menschen in Entwicklungsländern helfen kann. Ich hoffe, dass das zu meiner Traumstelle wird“, berichtet der 31-Jährige, der aktuell noch im saarländischen Sozial- und Gesundheits-Ministerium arbeitet.

In Willmersdorf hat der St. Wendeler mittlerweile eine neue Wohnung gefunden. „Ich denke, dass ich drei bis vier Mal im Dezember nach Berlin fahren werde. Je nachdem, wie viele Sachen in den Umzugstransporter passen“, erzählt der 31-Jährige lachend.

Zu diesen Reisen kommt eventuell noch eine weite Auswärtsfahrt mit dem TV Bliesen: Zwar ist die für diesen Samstag geplante Partie in Grafing bei München wegen der hohen Corona-Zahlen – sowohl im dortigen Landkreis Ebersberg als auch im Kreis St. Wendel – am Freitag kurzfristig abgesagt worden. Noch aber steht eine Woche später das Spiel bei den Blue Volleys Gotha (Achter) in Thüringen auf dem Programm. Ab die Partie tatsächlich gespielt wird, ist aber unklar.

Für Klotz wäre die letzte Begegnung im Bliesener Dress. Denn nach seinem Umzug wird er dem Verein nicht mehr zur Verfügung stehen. So war der 3:2-Erfolg gegen den TuS Kriftel am vergangenen Samstag das letzte Heimspiel für den 31-Jährigen.

Eine große Verabschiedung des Eigengewächses, der beim TV mit dem Volleyballspielen begann, konnte es jedoch nicht geben. Denn die Partie fand wegen der Corona-Richtlinien unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. „Das war natürlich schade, aber es gibt doch nichts Schöneres, als in seinem letzten Heimspiel einen so wichtigen Sieg zu feiern“, findet der Libero. Kriftel ist einer der direkten Konkurrenten des Aufsteigers im Kampf um den Ligaverbleib. „Danach haben wir noch ein bisschen mit einem Bier angestoßen.“

Beim Sieg gegen die Hessen kam Klotz allerdings nicht zum Einsatz. Denn Stamm-Libero Sandy Schuhmacher (wurde zum Mann des Spiels gewählt) hatte einen Sahne-Tag erwischt und so musste sich Vertreter Klotz das ganze Spiel über mit einem Platz auf der Bank begnügen.

Das war eine Woche zuvor beim 3:2-Erfolg von Bliesen bei den Volley Youngstars Friedrichshafen noch anders. Da half der 31-Jährige auf dem Feld mit, den ersten Auswärtssieg des Clubs in der 2. Liga einzutüten. Ein wenig Einsatzzeit würde sich der Libero schon noch wünschen. „Es wäre schön, wenn ich noch ein paar Bälle spielen könnte“, sagt Klotz.

Dabei hatte der Libero, der nach seinem Studium in Heidelberg und ersten beruflichen Tätigkeiten in Berlin seit 2018 wieder für den TV spielt, bei seiner Rückkehr zu seinem Heimatverein eigentlich etwas ganz anderes im Sinn, als höherklassig ans Netz zu gehen: „Ich wollte eigentlich nur ein, zwei Jahre in unserer zweiten Mannschaft noch ein wenig Spaß-Volleyball spielen“, verrät der Jurist.

Nach einem Jahr in der „Reserve“ nahm der damalige Trainer Michael Hefter ihn dann aber in den Drittliga-Kader auf. Als Schuhmacher in der Meister-Saison 2019/20 eine Zeit lang ausfiel, kam der St. Wendeler dort zu einigen Einsätzen.

In der aktuellen Spielzeit durfte er dann sogar im Bundesliga-Unterhaus ran. „Dabei war ich eigentlich ein Spätstarter in Sachen Volleyball“, berichtet der 31-Jährige. „Ich habe lange nur in der Schule gespielt und erst mit siebzehneinhalb Jahren im Verein angefangen.“ Dass ihn sein Hobby mal in die 2. Liga führen würde, hätte Klotz damals kaum für möglich gehalten.

Ob der Libero im neuen Jahr für einen Club in seiner künftigen Heimat ans Netz geht, hat der Jurist noch nicht entschieden. „Ich warte erst einmal Corona ab“, sagt der 31-Jährige. „Dann schaue ich mal, ob ich dort eine nette Mannschaft finde, bei der ich die Karriere ein wenig ausklingen lassen kann. In den Sphären, in denen ich mit Bliesen bewegt habe, werde ich aber sicher nicht mehr spielen.“