Langer Samstag als Ersatz : Kein Einkauf bei Mondschein

St. Wendel Statt dem abendlichen Einkaufsbummel bei Lichterglanz in der St. Wendeler Innenstadt setzen die Einzelhändler auf einen langen Samstag mit strahlendem Sonnenschein.

Das Moonlight-Shopping der Aktionsgemeinschaft „In St. Wendel tut sich was“ gehört zu den beliebtesten und stimmungsvollsten Veranstaltungen in der Kreisstadt. In diesem Jahr hat aber das Coronavirus etwas dagegen. Statt dem abendlichen Einkaufsbummel bei Lichterglanz in der Innenstadt setzen die Einzelhändler auf einen langen Samstag mit strahlendem Sonnenschein. Am Samstag, 12. September, sind die Geschäfte bis 20 Uhr geöffnet, dazu wird es ein Gewinnspiel geben. „Es ist kein Ersatz für das Moonlight-Shopping, aber für die Kaufleute eine Möglichkeit, um zu versuchen, ihre Einnahmeverluste aus dem Frühjahr zu kompensieren“, sagt Wolfgang Zeyer, Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft.