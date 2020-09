Kolpingfamilie St. Wendel : Weil er die Kirchenmusik am Leben hält

St. Wendel St. Wendeler Kolpingfamilie überreicht Medaille an Chorleiter Stefan Klemm. Außerdem gibt’s 300 Euro für den Chor.

Seit dem Jahr 1999 fungiert Stefan Klemm als Chorleiter in der Wendelinus-Basilika und Dekanatskantor im Dekanat St. Wendel. Zudem dirigiert er den Kammerchor „Gaudeamus“, des Vokalensembles „Cantica Wendalina“ sowie den Jugend- und Kinderchor. Nun ist Klemm eine besondere Ehrung zuteil geworden: Er wurde im Chorraum des Gotteshauses mit der Kolpingmedaille ausgezeichnet. „Diese Auszeichnung wird an Personen verliehen, die sich durch besondere Leistungen, Engagement und Einsätze hervorgetan haben und so zum Allgemeinwohl unserer Stadt oder der Pfarrgemeinde St. Wendel beigetragen haben“, sagt Hans-Werner Luther, Vorsitzender der Kolpingfamilie St. Wendel.

Mit der Überreichung der Medaille will die Kolpingfamilie Klemms Bemühungen um den Fortbestand der Kirchenmusik in den Gottesdiensten in Zeiten der andauernden Corona-Pandemie würdigen. „Jeden Sonntag ist es Stefan Klemm gelungen, Frauen und Männer aus dem Chor der Wendelinus-Basilika zu motivieren, als Schola oder als Solisten die Gottesdienste musikalisch mitzugestalten und so die Würde der Liturgie zu erhalten“, beschreibt Luther die Verdienste des Chorleiters. Sein Engagement übersteige das Maß an Einsatz für das Gemeinwohl um ein Vielfaches. Neben der Medaille übergibt Luther einen Scheck in Höhe von 300 Euro an Klemm „damit der Chor auch etwas davon hat“. Denn, so lobt Luther weiter, die Auszeichnung gebühre zu gleichen Teilen auch den Chormitgliedern, weil sie sich an der Aufgabe der Mitgestaltung des Gottesdienstes beteiligt haben.