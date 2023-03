Mit Verkauf, Bastelangebot und Puppenspiel Frühlingsmarkt im Waldorfkindergarten St. Wendel

Wie eine Sprecherin berichtet, ist dieser für Samstag, 25. März, 14 bis 17 Uhr, in den Räumlichkeiten in der Welvertstraße 9 geplant. Dafür haben Eltern und Erzieher in den vergangenen Wochen intensiv gewerkelt, gefilzt, gestrickt und genäht, um den Besuchern eine Vielzahl an handgearbeiteten Spielsachen und Kleinigkeiten zum Verkauf anzubieten. „Von handgemachten Puppen, liebevoll gefertigtem Holzspielzeug bis zu individuell genähten Kleidern, finden sich geeignete Mitbringsel für das heimische Spielzimmer“, so die Sprecherin. Der Verein zur Pflege und Förderung der Waldorfpädagogik hat zudem Angebote zum Basteln vorbereitet. Für die kleinen Besucher präsentieren die Erzieher ein Puppenspiel.