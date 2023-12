Kolumne Unsere Woche Adieu, Weihnachtsmarkt!

An diesem Wochenende öffnen die Buden des St. Wendeler Weihnachtsmarktes zum letzten Mal ihre Verkaufsfenster. Für uns Redakteure wird der Arbeitsalltag dann wieder ein gutes Stück trister: In der Mittagspause müssen wir auf belegte Brote statt auf Schaales und Crêpes zurückgreifen. Und auch die Berichte über Gemeinderäte und Haushalte gehen leichter von der Hand, wenn vom Mittelaltermarkt Schalmeienklänge in die Redaktion dringen. Trotzdem freut es mich, dass der Weihnachtsmarkt nun vorbei ist. Schließlich kann dann auch bei den Budenbetreibern, die in den vergangenen Tagen einen klasse Job gemacht haben, Besinnlichkeit einkehren.