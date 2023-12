Wegen Fachkräftemangel Stadt will nicht mehr im Handwerk wildern

In vielen Handwerksberufen herrscht ein Fachkräftemangel. Beispielsweise bei den Dachdeckern. Deshalb will die Stadt den Handwerksbetrieben in der Region in Zukunft keine Facharbeiter mehr abjagen, sondern junge Menschen selbst ausbilden – lassen. Von eben jenen Betrieben. Die Kosten dafür übernimmt die Stadt. Darüber hinaus beteiligt sie sich als Anreiz finanziell jeweils an einem weiteren Ausbildungsplatz.

Foto: picture alliance / dpa/Michael Reichel