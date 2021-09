Jubiläum : Tritronic war sogar in Hawaii am Start

Um die 1800 Teilnehmer gehten beim Ironman in Kona (Hawaii) für gewöhnlich an den Start. Auch Sportler des St. Wendeler tritronic-Teams waren schon dabei. Ihnen bot sich eine solch beeindruckende Kulisse. Foto: picture-alliance/ dpa/Thomas Frey

St St. Wendels erster reiner Triathlon-Verein wird 30 Jahre alt. Geburtstag kann nicht wie gewünscht gefeiert werden.

Als Mitte der achtziger Jahre der Triathlon auch im Saarland populär wurde, gehörten die Athleten in aller Regel einem der größeren Vereine wie dem TV St. Wendel, TV Lebach oder der LTF Marpingen an. Da die neue Sportart aber nicht überall gleichberechtigt und ernst genommen wurde, fühlten sich die Triathleten gegenüber den etablierten Sportarten oft zurückgesetzt oder gar wie „das fünfte Rad am Wagen“, wie ein Sprecher mitteilt. Dies führte dazu, dass immer mehr seprate Triathlonvereine gegründet wurden.

Am 28. November 1991 trafen sich zehn ausdauerbegeisterte Athleten im St. Wendeler Restaurant „Dionysos“ und gründeten das „tritronic team St. Wendel“. Es war damit der erste allein für den Triathlon aufgebaute Verein, teilt der Sprecher weiter mit.Die Idee des Namens stammt aus dem Griechischen: tritronic, dreifache Geschwindigkeit.

Der Verein konnte in den vergangenen 30 Jahren sehr viele nationale und internationale Erfolge feiern, wie er in einer Pressemitteilung selbst meldet. Regelmäßig standen die Athleten bei Wettkämpfen im In- und Ausland auf dem Podium. Man stellte auch viele Jahre Mannschaften in der RTV-Triathlonliga, was momentan nicht der Fall ist. Bemerkenswert sei es auch, dass seit Bestehen des Vereins regelmäßig die Athleten bei den Ironman World Championchip in Kona, Hawaii, am Start waren. Von den Gründungsmitgliedern ist nur noch Marco Sahm und Gunter Fuchs im Verein verblieben.

Aktuell zählt der Verein 32 Mitglieder (26 Männer und sechs Frauen), von denen 21 einen Startpass haben. Leider können die Vereinsmitglieder aufgrund der momentanen Situation, das Jubiläum nicht wie gewünscht auf den Wettkampfstrecken weltweit feiern, da viele Wettkämpfe ausfallen müssen. Zum Jubiläum hat der Verein ein Sonderwappen kreieren lassen.