Betrunkener tritt wild um sich : Randale an einer Tankstelle in St. Wendel

Der Mann aus Ottweiler war nach Angaben der Polizei stark betrunken. Foto: dpa/Fabian Strauch

St Wendel Am Samstagabend hat ein Mann aus Ottweiler an einer St. Wendeler Tankstelle randaliert und dabei auch eine Person verletzt. Der Polizei konnte er aber nichts anhaben, so sehr er es auch versuchte.