Pandemie in Zahlen : 21 neue Corona-Fälle

Pandemie in Zahlen

Im Landkreis St. Wendel hat es am Wochenende 28. und 29. August 21 neue Infektionen mit dem Coronavirus gegeben. Foto: dpa/Niaid

St Wendel Der Inzidenzwert im Landkreis St. Wendel ist von Samstag auf Sonntag gestiegen. Außerdem ist bisher 60-mal die Delta-Variante im Landkreis aufgetaucht.

Der Landkreis St. Wendel hat am Wochenende vom 28. und 29. August 21 neue Corona-Fälle gemeldet – 13 am Samstag, 6 am Sonntag. Acht dieser Infektionen stammen aus St. Wendel, wie ein Sprecher des Landkreises mitteilt, sieben aus Tholey, zwei aus Marpingen und jeweils einer aus Oberthal und Nohfelden. Die Inzidenz beträgt aktuell 62,3, meldet der Sprecher weiter.