Blaulicht : Kennzeichen mitgenommen

Foto: dpa/Friso Gentsch

Steinberg-Deckenhardt An einem in der Güdesweilerstraße in Steinberg-Deckenhardt abgestellten Auto sind in der Nacht zu Dienstag die beiden amtlichen Kennzeichen abmontiert und gestohlen worden.

Diese waren an einem silberfarbenen Pkw der Marke Seat angebracht, berichtet die Polizei. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl der Kennzeichen machen können.