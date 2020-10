Kegel-Bundesliga : Kegler der KF Oberthal können Schritt nach oben machen

Holger Mayer ist mit den KF Oberthal derzeit in einer ungewohnten Situation. Das Team liegt nur auf Tabellenplatz neun. Foto: B&K/Bonenberger/

Oberthal Die KF Oberthal können im Heimspiel gegen SK Kamp-Lintfort in der Bundesliga Boden gutmachen.

Die Bundesliga-Kegler der KF Oberthal empfangen an diesem Samstag um 16 Uhr die SK Kamp-Lintfort. Gegen den Tabellenvorletzten ist der Titelverteidiger aus dem Bliestal klar in der Favoritenrolle, auch wenn Oberthal derzeit mit neun Punkten aus fünf Begegnungen nur im hinteren Tabellenmittelfeld steht. Allerdings haben die KF nur einen einzigen Punkt Rückstand auf Spitzenreiter SK Münstermaifeld. Mit einem Sieg gegen Kamp-Lintfort würden die KF in der Tabelle einen Schritt nach vorne machen.