Termin zweier DRK-Ortsvereine : Blutspenden kommenden Montag in der Bliestalhalle in Oberthal

Blutspenden kommenden Montag in der Bliestalhalle in Oberthal

Oberthal Rot-Kreuz-Ortsvereine aus Güdesweiler und Steinberg-Deckenhardt laden gemeinsam zur Blutspende.

„Allerdings nicht am angestammten Platz im Schützenhaus in Güdesweiler, sondern in der Bliestalhalle in Oberthal, um die Kontakt- und Abstandsbestimmungen und Hygieneverpflichtungen einzuhalten“, teilt Brunhilde Noß mit, Vorsitzende des DRK-Güdesweiler. Die Premiere in der Bliestalhalle sei mit 86 Blutspendender, darunter neun Neulinge, sehr erfolgreich gewesen. „Wir hoffen, jetzt daran anknüpfen zu können“, fügt die Vorsitzende des DRK Steinberg-Deckenhardt, Silke Wagner, hinzu.