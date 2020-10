Kegeln : Mayer glänzt bei Sieg der Oberthaler Kegler

Oberthal Die Kegler der KF Oberthal haben ihr Bundesliga-Heimspiel gegen Union Gelsenkirchen mit 3:0 gewonnen.

Die Kegler der KF Oberthal haben am Samstag ihr Bundesliga-Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht Union Gelsenkirchen klar gewonnen. Die KF siegten mit 3:0 (5526:5215 Holz, 51:27 Einzelwertungspunkte).

In der Tabelle, die allerdings aufgrund der Tatsache, dass viele Teams eine unterschiedlich hohe Anzahl an Begegnungen absolviert haben, noch wenig aussagekräftig ist, steht Oberthal nun auf Rang fünf. Acht Zähler haben die Nordsaarländer bislang in vier Begegnungen gesammelt. Spitzenreiter KSC Landsweiler hat nur einen Punkt mehr – allerdings schon zwei Partien mehr absolviert.