Einbruch ins Waldritter-Bildungszentrum : Beute reicht von Musikanlage bis Marmelade

Unbekannte sind in das Bildungszentrum Saar des Vereins Waldritter in Steinberg-Deckenhardt eingebrochen. Foto: Dieter Simon

Steinberg-Deckenhardt Ende September sind Unbekannte ins Bildungszentrum des Vereins Waldritter in Steinberg-Deckenhardt eingestiegen. Dort ließen sie nach Schätzung des Einrichtungs-Leiters Gegenstände im Wert von 20 000 Euro mitgehen.

Im Waldritter-Bildungszentrum-Saar, ehemals Max-Braun-Zentrum, in Steinberg-Deckenhardt ist nahezu die komplette Ausstattung gestohlen worden. Mit dieser Nachricht meldet sich der pädagogische Leiter der Einrichtung, Dieter Simon, in der Redaktion. Er selbst hat den Einbruch entdeckt und bei der Polizei angezeigt. Ein Sprecher der St. Wendeler Inspektion bestätigt dies auf SZ-Nachfrage. Nach Einschätzung Simons müsse sich der Einbruch in den letzten beiden Septemberwochen ereignet haben.