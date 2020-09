Blaulicht : Auto beschädigt und dann abgehauen

Oberthal Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Oberthal, in der Straße Im Brühl, ist es am Samstag zwischen 10 und 11.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Dort war ein grauer Dacia geparkt. Dieser wurde nach Angaben der Polizei von einem unbekannten Fahrzeug, das daneben abgestellt war, am vorderen Kotflügel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle, so der Polizeisprecher weiter.