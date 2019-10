Beginn ist am 7. Oktober : A1-Baustelle wird jetzt abgebaut

Primstal Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) beginnt am Montag, 7. Oktober, damit, die Verkehrssicherung auf der A 1 zwischen den Anschlussstellen Primstal und Hasborn abzubauen. Wie ein Sprecher berichtet, werde die Mittelwand, die auf der Richtungsfahrbahn Trier den gegenläufigen Verkehr getrennt hat, entfernt.

Die Ausfahrt Hasborn und der Rastplatz Sombach Mühle in Fahrtrichtzung Saarbrücken werden am gleichen Tag geöffnet. Der weitere Abbau sowie die Arbeiten an den Schutzplanken sollen laut LfS bis zum 23. Oktober dauern. Danach heißt es wieder freie Fahrt auf der Autobahn. „Die Maßnahme kann somit fast zwei Monate früher abgeschlossen werden als geplant“, erklärt der Sprecher. Während der aktuellen Arbeiten werden beide Richtungsfahrbahnen der A1 nur einstreifig befahrbar sein. Der LfS rechnet daher in Spitzenzeiten mit Verkehrsstörungen.