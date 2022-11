Freizeit-Tipps vom 25. bis 27. November im St. Wendeler Land : Kaninchen, Kerzen und Krippen

St. Wendel Am Wochenende vom ersten Advent sind einige Veranstaltungen im St. Wendeler Land geplant. Dazu zählen auch einige Weihnachtsmärkte. Die Redaktion hat ein paar Tipps zusammengestellt.

Tierische Schau in Wolfersweiler

Zwei Jahre haben Züchter coronabedingt warten müssen, jetzt gibt es wieder eine Kreisschau der Rassekaninchenzüchter des Landkreises St. Wendel. Wie ein Sprecher mitteilt, werden am Samstag und Sonntag, 26. und 27. November, 211 Kaninchen aus 19 Rassen und zwölf Farbenschlägen in der Mehrzweckhalle in Wolfersweiler präsentiert. Dabei geht es auch darum, die Kreis-, Jugendkreis- und Kreisvereinsmeister zu ermitteln. Die Tiere werden dabei nach den Positionen Gewicht, Körperform und Fell von den Preisrichtern bewertet, erklärt der Sprecher. Die Schau ist am Samstag ab 9 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenfrei.

Gesundheitsvortrag in Oberthal

Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zellen. Sind diese leistungsschwach und kommt noch ein suboptimales Mikrobiom (Darmflora) dazu, kann dies Gehirnschwund auslösen. Wie sich dieser Abbau des Gehirns verhindern lässt, ist Thema eines Vortrags am Samstag, 26. November, um 14.30 Uhr in der Bliestalhalle in Oberthal. Referent ist Dr. John Switzer. Er leitet seit mehr als 28 Jahren eine Ayurveda-Klinik am Starnberger See, die sich auf Reinigungskuren, Heilfasten und die Wildkräuter-Vitalkost-Therapie in Verbindung mit der Gersonherapie spezialisiert hat. Das berichtet eine Sprecherin. Die Veranstaltung wird von der Gemeinde Oberthal und der Ölmühle Zimmer organisiert.

Party am Mega-Adventskranz

Die Interessengemeinschaft Adventskranz Nonnweiler/Bierfeld lädt am Freitag, 25. November, zur Benefiz-Party. Diese steigt ab 18 Uhr unter dem riesigen Adventskranz auf dem Außengelände der Parkschenke Simon in Nonnweiler. Wie ein Sprecher berichtet, werden die Kerzen des Kranzes zu den Klängen der Kolpingkapelle Nonnweiler/Bierfeld erleuchtet. Außerdem spielt eine neue Adventskranzband unter der Leitung von David Steines aus Sitzerath. Gegen 19.30 Uhr wird der Nikolaus erwartet. Der Erlös der Party geht an den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) und an den Verein Rett-Syndrom-Südwest für Kinder mit Rett-Syndrom und deren Eltern.

Musikalische Reise durch die Epochen

Die Chorgemeinschaft St. Peter lädt am Sonntag, 27. November, zu einem festlichen Adventskonzert in die Theleyer Pfarrkirche. Damit endet eine zweijährige Corona-Pause. Wie ein Sprecher berichtet, stehen Chorkompositionen sowie Orgelwerke aus verschiedenen Epochen auf dem Programm. Dieses wird von der Chorgemeinschaft St. Peter mit der Jungen Herren Schola, dem Jungen Chor und dem Kirchenchor präsentiert. Den Orgelpart übernimmt Jürgen Fröhlich. Die musikalische Leitung hat Dekanatskantor Thomas Martin. Das Konzert beginnt um 16 Uhr. Bereits eine halbe Stunde zuvor öffnet die Tageskasse. An dieser kosten die Eintrittskarten neun, ermäßigt sieben Euro.

Krippenausstellung im Bohnental

Die Weihnachtsgeschichte rund um Jesu Geburt lässt sich nicht nur in Worten erzählen, sondern auch wunderbar darstellen. Und zwar in Krippen. Für viele gehören sie zum Fest dazu, werden gerne mal unterm Tannenbaum aufgestellt. Für alle Fans gibt es bei der Bohnentaler Krippenausstellung eine große Auswahl an selbstgemachten Krippen aus verschiedenen Materialien, eine traditionelle Saarlandkrippe 3D oder die Krippen aus Baukursen vergangener Jahre zu sehen. Eröffnet wird die Veranstaltung am Freitag, 25. November, 18 Uhr, im Mehrzweckraum der Scheuerner Schule (Schulstraße). Dort ist die Schau auch am Sonntag, 27. November, 14 bis 18 Uhr zu sehen. Sowie am 2. und 4. Dezember.

Einige der vielen Weihnachtsmärkte