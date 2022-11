Mittalaltermarkt in Dirmingen : Weihnachtsmarkt mit Mittelalter-Flair

Dirmingen Gaukler und Marktleute sorgen für am ersten Adventswochenende für Atmosphäre in Dirmingen.

An beiden Markttagen werden Gaukler und Spielleute für ein mittelalterliches Spektakulum sorgen. In der Borrwieshalle findet zeitgleich eine Ausstellung von Gewerbetreibenden und Hobby- und Freizeitkünstlern statt. Eine weitere Attraktion ist die lebendige Krippe, die in jedem Jahr besonders die Kinder in ihren Bann zieht.