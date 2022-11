Martina Eckert gibt Tipps zur Kopfbedeckung : Expertin aus St. Wendel ist überzeugt: Ein Hut steht jedem gut

Kräftige Farben sind im Trend wie dieser Trilby aus gewalkter Wolle. Foto: Josef Bonenberger

St Wendel Der Kopfbedeckung ist am 25. November ein eigener Aktionstag gewidmet. In Deutschland gibt es diesen seit 2012. Was im Winter 2022 Trend ist, hat Martina Eckert von Hut- und Herrenmode Colling in St. Wendel verraten.