Youtube-Erfolg : Demo-Video erobert das Internet

St Wendel The Pink Floyd Project aus St. Wendel knackt die 20-Millionen-Marke auf Youtube. Musiker sind vom Erfolg überrascht.

Das The Pink Floyd Project aus St. Wendel hat geschafft, wovon so mancher YouTuber und Musiker träumt: Ihr im Proberaum entstandenes und im Jahr 2016 auf YouTube veröffentlichtes Demo-Video des Pink-Floyd-Klassikers „Another Brick In The Wall“ hat die 20-Millionen-Klick-Marke auf Youtube überschritten, wie ein Sprecher der Formation mitteilt.

Damit gehört das Demo-Video der 2003 gegründeten Band nach eigenen Angaben zu den erfolgreichsten Cover-Videos dieses Genres auf YouTube überhaupt. „Das war eigentlich gar nicht unsere Intention, wir wollte einfach nur ein Demo-Video erstellen, was unseren Fans, aber vor allem auch den Veranstaltern möglichst ehrlich und unverfälscht die Band präsentiert. Nun ist es weltweit bekannt und eine bessere Reputation kann man sich als Band kaum wünschen“, erklärt Uwe Sicks, Gitarrist der Band, der auch federführend für das 2016 produzierte Video verantwortlich zeichnete. Wirklich erklären kann sich die Band diesen Erfolg selbst nicht, aber die vielen Kommentare zu dem Video loben immer wieder die offene, emotionale Interpretation, die eine eigene Handschrift erkennen lässt ohne den Bezug zum Original zu vernachlässigen. „Wir wollen die Musik so spielen, wie wir sie fühlen, vielleicht auch in der Art, wie sie heute von Pink Floyd selbst gespielt würde – dennoch haben wir höchsten Respekt vor dem Original, und lieben es nach so vielen Jahren immer noch, möglichst tief in diese Kompositionen einzutauchen. Ich entdecke immer wieder neue Details in den Originalen, die wir dann auch in unsere Interpretationen einfließen lassen“, sagt Karl Heinz Luther, Gründer und Keyboarder des Pink Floyd Projects.