Arbeitsmarkt im St. Wendeler Land : Es gibt 164 neue offene Stellen im Landkreis

St Wendel Arbeits- und Ausbildungsmarktbericht für den Landkreis St. Wendel: eine für Juni untypische Situation.

„Der Arbeitsmarkt in der Region entwickelt sich trotz geringfügiger Erhöhung der Arbeitslosigkeit weiter positiv und bietet aufgrund eines breit gefächerten Angebotes an offenen Stellen gute Chancen für Arbeitsuchende“, so Madeleine Seidel, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Saarland.

In der Arbeitslosenversicherung, die in der Zuständigkeit der Agentur für Arbeit Saarland liegt, waren im Juni 711 Personen arbeitslos gemeldet, 21 weniger als im Vormonat und 184 weniger als vor einem Jahr. Die entspricht einem Rückgang der Arbeitslosigkeit von mehr als einem Fünftel zum Vorjahr. In der Grundsicherung, für die das Jobcenter im Landkreis St. Wendel zuständig ist, waren 895 Arbeitslose registriert, 143 mehr als im Mai und 44 mehr als im Vorjahr. Dies entspricht einem Anstieg von 5,2 Prozent binnen Jahresfrist.

Hinweis: Seit dem 1. Juni greift ein Beschluss von Bundestag und Bundesrat, der auch Auswirkungen auf die Arbeitsmarktstatistik hat. Aus der Ukraine geflüchtete Menschen werden nicht mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz unterstützt, sondern erhalten Grundsicherung. Für die Betroffenen bedeutet dies, dass die Jobcenter nun in aller Regel die erste Anlaufstelle sind, die sich bemühen, Hilfe aus einer Hand zu leisten. Sie gewähren Hilfen zum Lebensunterhalt, übernehmen die Kranken- und Pflegeversicherung, beraten und unterstützen beim Eintritt in den Arbeits- oder Ausbildungsmarkt. Dabei helfen sie auch beim Spracherwerb und der Anerkennung von Schul- und Berufsabschlüssen und unterstützen bei Qualifizierung und Weiterbildung. Im Saarland führt der Übergang von aus der Ukraine geflüchteten Menschen in die Grundsicherung zu einer saisonuntypischen Arbeitsmarktentwicklung: Während sich die Arbeitslosigkeit in der Grundsicherung von Mai auf Juni üblicherweise leicht reduziert, weist sie aktuell einen Anstieg zum Vormonat auf. In den Jobcentern im Regionalverband Saarbrücken, im Saarpfalz-Kreis und in den Landkreisen Neunkirchen, St. Wendel, Merzig-Wadern und Saarlouis werden verstärkt ukrainische Staatsangehörige betreut, was zu einer Zunahme der Zahl der Arbeitslosen führt. Besonders betroffen sind die Jobcenter St. Wendel und Merzig-Wadern. Die Arbeitslosigkeit im Jobcenter St. Wendel wäre ohne diese Sachlage in deutlich geringerem Maß angestiegen, während sie im Jobcenter Merzig-Wadern sogar unverändert geblieben wäre.