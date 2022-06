Blutspende : Hier kann im Juli Blut gespendet werden

Kreis St Wendel „Blutspender sind Lebensretter“. Unter diesem Motto bittet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Kreis St. Wendel die Bevölkerung, zum Blutspenden zu gehen. Um den ehrenamtlichen Spendern kurze Wege zu ermöglichen, kommt das Blutspende- und Ärzteteam in verschiedene Orte.

Dort sorgen die freiwilligen Helfer der DRK-Ortsvereine für das leibliche Wohl und einen reibungslosen Ablauf. Die Termine im Juli: Winterbach am Donnerstag, 7. Juli, von 17 Uhr bis 20 Uhr, in der Mehrzweckhalle, Im Schuleck; Namborn am Dienstag, 12. Juli, von 16.30 Uhr bis 20 Uhr, in der Grundschule, Goethestraße 8; Bliesen am Donnerstag, 14. Juli, von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr, im Gemeindezentrum, Burgstraße 4a; Freisen am Montag, 18. Juli, von 17 Uhr bis 20 Uhr, in der Gemeinschaftsschule, Schulstraße 43; Primstal am Mittwoch, 20. Juli, von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr in der Mehrzweckhalle, Kannenberg 3; Theley am Freitag, 22. Juli, von 17 Uhr bis 20 Uhr, in der Gemeinschaftsschle, Am Schulzentrum; Oberkirchen am Donnerstag, 28. Juli, von 16.30 Uhr bis 20 Uhr, in der Festhalle, Hauptstraße 26a.