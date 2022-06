Arbeitsmarkt im Kreis Neunkirchen : Gute Chancen auf Arbeits- und Ausbildungsplätze

Kreis Neunkirchen Arbeitsmarkt im Kreis Neunkirchen im Juni: Arbeitslosenquote liegt bei 6,5 Prozent; 1249 Stellen sind noch unbesetzt.

„Der Arbeitsmarkt in der Region entwickelt sich trotz geringfügiger Erhöhung der Arbeitslosigkeit weiter positiv und bietet aufgrund eines breit gefächerten Angebotes an offenen Stellen gute Chancen für Arbeitsuchende“, so Madeleine Seidel, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Saarland.