In Bliesen : Diebe nahmen Werkzeug mit

Bliesen Bislang unbekannte Täter haben sich am vergangenen Wochenende in Bliesen an einer Forstmaschine zu schaffen gemacht, berichtet die Polizei.

Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der Straße Im Schlangenthal abgestellt. Die Täter brachen mehrere Staufächer des Fahrzeuges auf und entwendeten Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.