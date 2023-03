Beaumarais Schilder informieren über Namensgeber von Straßen

Vier Straßen in Beaumarais bekommen Schilder mit Informationen zu ihren Namensgebern. Zwei dieser Schilder werden am Freitag, 28. April, enthüllt, wie die Stadt Saarlouis ankündigt. Um 17 Uhr werden die Zusatzschilder der Dora-Dimel-Straße und der Frau-von-Salis-Straße bei einer Feierstunde, an der auch Oberbürgermeister Peter Demmer teilnimmt, enthüllt. Treffpunkt ist am jeweiligen Straßenschild – von der Straße In der Muhl ausgehend an den jeweiligen Einmündungen.