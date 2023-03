Kommentar zum möglichen Verkehrschaos in Ensdorf Hoffentlich klappt das noch

Darum ist das Auflösen der Nadelöhre in Ensdorf auf jeden Fall angebracht. Damit die Maßnahmen etwas nützen, müssen sie aber noch vor dem Neubau der Fraulauterner Brücke bereit sein. LfS und Verkehrsministerium haben angekündigt, sich jetzt erst mal Zeit für ein neues Verkehrsgutachten zu nehmen – voraussichtlich bis zum Ende dieses Jahres. Erst dann würde man wieder in die Gespräche mit der Gemeinde einsteigen, ob Ampeln aufgestellt oder vielleicht sogar der Rathauskreisel umgebaut werden. Sollte tatsächlich 2027 Baustart in Fraulautern sein, dann bleiben den Behörden und der Gemeinde nur noch zwei Jahre Zeit zum Besprechen, Planen, Genehmigen und Umsetzen dieser Projekte. Damit die Menschen in Ensdorf was davon haben, ist hier mehr Eile gefragt.